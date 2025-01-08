Ціна TonGPU (TGPU)
Поточна ціна TonGPU (TGPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.10K USD. Ціна TGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TonGPU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.04 USD
- зміна ціни TonGPU протягом дня — +1.37%
- циркуляційна пропозиція – 2.08B USD
Отримуйте оновлення цін TGPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TGPU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TonGPU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TonGPU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TonGPU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TonGPU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.37%
|30 днів
|$ 0
|-25.03%
|60 днів
|$ 0
|-36.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TonGPU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+1.37%
+16.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utilize the idle GPU/CPU computational resources of users of AI training by joining the TonGPU layer one
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TGPU до AUD
A$--
|1 TGPU до GBP
￡--
|1 TGPU до EUR
€--
|1 TGPU до USD
$--
|1 TGPU до MYR
RM--
|1 TGPU до TRY
₺--
|1 TGPU до JPY
¥--
|1 TGPU до RUB
₽--
|1 TGPU до INR
₹--
|1 TGPU до IDR
Rp--
|1 TGPU до PHP
₱--
|1 TGPU до EGP
￡E.--
|1 TGPU до BRL
R$--
|1 TGPU до CAD
C$--
|1 TGPU до BDT
৳--
|1 TGPU до NGN
₦--
|1 TGPU до UAH
₴--
|1 TGPU до VES
Bs--
|1 TGPU до PKR
Rs--
|1 TGPU до KZT
₸--
|1 TGPU до THB
฿--
|1 TGPU до TWD
NT$--
|1 TGPU до CHF
Fr--
|1 TGPU до HKD
HK$--
|1 TGPU до MAD
.د.م--