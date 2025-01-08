Сьогоднішня ціна TonGPU (TGPU)

Поточна ціна TonGPU (TGPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.10K USD. Ціна TGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TonGPU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.04 USD

- зміна ціни TonGPU протягом дня — +1.37%

- циркуляційна пропозиція – 2.08B USD

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