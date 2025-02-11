Ціна Tong (TONG)
Поточна ціна Tong (TONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.23 USD
- зміна ціни Tong протягом дня — +16.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tong до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.63%
|30 днів
|$ 0
|-28.87%
|60 днів
|$ 0
|-42.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+16.63%
+10.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TONG is a simple Memecoin, which means “pain” in mysterious oriental country language. BOTH WATCHING THE BTC GET HIGHER AND HIGHER, AND THE FRIENDS AROUND US BECOMING RICHER AND RICHER, WHILE WE CAN ONLY WATCH AND WATCH, THIS IS VERY TONG! $TONG Memecoin the first meme project launched by TonUPx. TonUPx will empower innovative projects on TON to thrive. This strategy and TonUPx are essential parts of TonUP’s long-term development roadmap. TonUP only provides a platform for issuing projects and technical solutions.
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