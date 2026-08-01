Яка зараз ціна TON xStock?

TON xStock торгують за ₴128.2607642865600000, що відображає зміну ціни на рівні -4.58% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TONXX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -4.58% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TONXX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як TON xStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem TONXX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація TON xStock?

Ринкова капіталізація ₴22364181.55344643200000 розташовує TONXX на #3579 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴128.2607642865600000 до ₴135.7536611692800000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TONXX?

TON xStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TONXX?

З 174214.13492402 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.