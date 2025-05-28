Ціна Ton Tycoon (TTC)
Поточна ціна Ton Tycoon (TTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,58K USD. Ціна TTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ton Tycoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ton Tycoon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,90T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ton Tycoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ton Tycoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ton Tycoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ton Tycoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-80,88%
|60 днів
|$ 0
|-88,62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ton Tycoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6,20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TON Tycoon is a blockchain-based interactive game where players build virtual business empires and earn rewards. By integrating the TON blockchain, players can monetize their gaming achievements and earn real rewards (our token in the future). The game promotes engagement through competitive gameplay and incentivizes spending via paid features, enhancing player retention. With seamless integration into Telegram and a user-friendly TON Wallet UX, TON Tycoon is accessible to both crypto enthusiasts and casual gamers, making it an ideal entry point into the TON ecosystem.
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