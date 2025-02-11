Ціна TON Tiger (TIGER)
Поточна ціна TON Tiger (TIGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TON Tiger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 470.22 USD
- зміна ціни TON Tiger протягом дня — +16.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TON Tiger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TON Tiger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TON Tiger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TON Tiger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.00%
|30 днів
|$ 0
|-33.28%
|60 днів
|$ 0
|-48.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TON Tiger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+16.00%
+12.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TON Tiger is the token from the legendary Pixel God, created specifically for the P2E game Claimy. Who is Pixel God? He is a true veteran of the TON NFT space, emerging at the dawn of the era of non-fungible tokens. His first collection, TON Sharks, became an emblem of success and community influence. The Sharks gained user recognition and made it to TON Diamonds, solidifying their status as a legendary and sought-after collection. What is Claimy? It's an engaging P2E game built on the TON blockchain and integrated into Telegram via Telegram Mini Apps. It brings together all of Pixel God's iconic collections, including TON Sharks, Funny Snails, and VIP Viking Club, as well as the $TIGER token. $TIGER is the in-game currency in Claimy, unlocking new opportunities for you. Use $TIGER to buy boosts and accelerate your progress, maximizing your gaming experience.
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