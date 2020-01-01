Токеноміка Ton Ship (SHIP) Дізнайтеся ключову інформацію про Ton Ship (SHIP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ton Ship (SHIP) TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Офіційний вебсайт: https://tonship.com Whitepaper: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/ Купити SHIP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ton Ship (SHIP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ton Ship (SHIP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,54K $ 57,54K $ 57,54K Загальна пропозиція: $ 98,74B $ 98,74B $ 98,74B Циркуляційна пропозиція: $ 90,55B $ 90,55B $ 90,55B FDV (повністю розведена вартість): $ 62,74K $ 62,74K $ 62,74K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ton Ship (SHIP)

Токеноміка Ton Ship (SHIP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ton Ship (SHIP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIP, досліджуйте ціну токена SHIP в реальному часі!

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