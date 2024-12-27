Сьогоднішня ціна Ton Ship (SHIP)

Поточна ціна Ton Ship (SHIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.99K USD. Ціна SHIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ton Ship:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.89 USD

- зміна ціни Ton Ship протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 80.55B USD

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