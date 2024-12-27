Ціна Ton Ship (SHIP)
Поточна ціна Ton Ship (SHIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.99K USD. Ціна SHIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ton Ship:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.89 USD
- зміна ціни Ton Ship протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 80.55B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ton Ship до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ton Ship до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ton Ship до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ton Ship до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ 0
|-14.04%
|60 днів
|$ 0
|+3.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ton Ship: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.16%
+10.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.
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