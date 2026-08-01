Сьогоднішня ціна TON SHIBA

Поточна ціна TON SHIBA (TSHIB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TSHIB до USD становить $ 0 за TSHIB.

TON SHIBA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 581,75, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M TSHIB. Протягом останніх 24 годин TSHIB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TSHIB змінився на -0,16% за останню годину та на -8,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TON SHIBA (TSHIB)

Ринкова капіталізація $ 10,58K$ 10,58K $ 10,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,58K$ 10,58K $ 10,58K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 999,0 999 999 999,0 999 999 999,0

Поточна ринкова капіталізація TON SHIBA — $ 10,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TSHIB — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,58K.