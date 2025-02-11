Сьогоднішня ціна TON Raffles (RAFF)

Поточна ціна TON Raffles (RAFF) сьогодні становить 0.090514 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TON Raffles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68K USD

- зміна ціни TON Raffles протягом дня — +2.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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