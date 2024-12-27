Сьогоднішня ціна Ton Inu (TINU)

Поточна ціна Ton Inu (TINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 356.97K USD. Ціна TINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ton Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD

- зміна ціни Ton Inu протягом дня — -5.22%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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