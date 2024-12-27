Сьогоднішня ціна TON FISH MEMECOIN (FISH)

Поточна ціна TON FISH MEMECOIN (FISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна FISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TON FISH MEMECOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.60K USD

- зміна ціни TON FISH MEMECOIN протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 300.79T USD

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