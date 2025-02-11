Ціна TON DOG (TDOG)
Поточна ціна TON DOG (TDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TON DOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 835.12 USD
- зміна ціни TON DOG протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TON DOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TON DOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TON DOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TON DOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-47.56%
|60 днів
|$ 0
|-57.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TON DOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-20.29%
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