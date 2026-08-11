Сьогоднішня ціна TON Community

Поточна ціна TON Community (TON) сьогодні становить $ 0,00516425, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TON до USD становить $ 0,00516425 за TON.

TON Community наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 384 646, з циркуляційною пропозицією у 268,12M TON. Протягом останніх 24 годин TON торгувався між $ 0,00509245 (мінімум) та $ 0,00528966 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,104949, тоді як історичний мінімум — $ 0,00331783.

У короткостроковій динаміці TON змінився на +0,02% за останню годину та на -18,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53,32.

Ринкова інформація щодо TON Community (TON)

Ринкова капіталізація $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Обсяг (за 24 год) $ 53,32$ 53,32 $ 53,32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,07M$ 2,07M $ 2,07M Циркуляційне постачання 268,12M 268,12M 268,12M Загальна пропозиція 400 000 000,0 400 000 000,0 400 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TON Community — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,32. Циркуляційна пропозиція TON — 268,12M, зі загальною пропозицією 400000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,07M.