Сьогоднішня ціна TON Cats Jetton

Поточна ціна TON Cats Jetton (CATS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CATS до USD становить $ 0 за CATS.

TON Cats Jetton наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 161 893, з циркуляційною пропозицією у 6,67B CATS. Протягом останніх 24 годин CATS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CATS змінився на -- за останню годину та на -3,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TON Cats Jetton (CATS)

Ринкова капіталізація $ 161,89K$ 161,89K $ 161,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 161,89K$ 161,89K $ 161,89K Циркуляційне постачання 6,67B 6,67B 6,67B Загальна пропозиція 6 666 666 666,0 6 666 666 666,0 6 666 666 666,0

Поточна ринкова капіталізація TON Cats Jetton — $ 161,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATS — 6,67B, зі загальною пропозицією 6666666666.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 161,89K.