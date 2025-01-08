Сьогоднішня ціна Ton Cat (TCAT)

Поточна ціна Ton Cat (TCAT) сьогодні становить 0.00165726 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна TCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ton Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.81K USD

- зміна ціни Ton Cat протягом дня — -17.73%

- циркуляційна пропозиція – 637.02M USD

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