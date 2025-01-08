Ціна Ton Cat (TCAT)
Поточна ціна Ton Cat (TCAT) сьогодні становить 0.00165726 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна TCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ton Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.81K USD
- зміна ціни Ton Cat протягом дня — -17.73%
- циркуляційна пропозиція – 637.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ton Cat до USD становила $ -0.000357237513015737.
За останні 30 днів зміна ціни Ton Cat до USD становила $ -0.0011969706.
За останні 60 днів зміна ціни Ton Cat до USD становила $ -0.0013961654.
За останні 90 днів зміна ціни Ton Cat до USD становила $ -0.012962578816042105.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000357237513015737
|-17.73%
|30 днів
|$ -0.0011969706
|-72.22%
|60 днів
|$ -0.0013961654
|-84.24%
|90 днів
|$ -0.012962578816042105
|-88.66%
Останній аналіз цін Ton Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.79%
-17.73%
-19.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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