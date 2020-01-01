Токеноміка Tomo Cat (TOMO) Дізнайтеся ключову інформацію про Tomo Cat (TOMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tomo Cat (TOMO) TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Офіційний вебсайт: https://www.tomocat.com/ Whitepaper: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Купити TOMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tomo Cat (TOMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tomo Cat (TOMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 217,53K $ 217,53K $ 217,53K Загальна пропозиція: $ 952,00M $ 952,00M $ 952,00M Циркуляційна пропозиція: $ 952,00M $ 952,00M $ 952,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 217,53K $ 217,53K $ 217,53K Історичний максимум: $ 0,04585937 $ 0,04585937 $ 0,04585937 Історичний мінімум: $ 0,00016592 $ 0,00016592 $ 0,00016592 Поточна ціна: $ 0,0002285 $ 0,0002285 $ 0,0002285 Дізнайтеся більше про ціну Tomo Cat (TOMO)

Токеноміка Tomo Cat (TOMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tomo Cat (TOMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOMO, досліджуйте ціну токена TOMO в реальному часі!

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