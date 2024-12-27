Ціна Tomo Cat (TOMO)
Поточна ціна Tomo Cat (TOMO) сьогодні становить 0.00511005 USD з ринковою капіталізацією $ 4.88M USD. Ціна TOMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tomo Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.91K USD
- зміна ціни Tomo Cat протягом дня — +3.08%
- циркуляційна пропозиція – 952.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tomo Cat до USD становила $ +0.00015253.
За останні 30 днів зміна ціни Tomo Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tomo Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tomo Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015253
|+3.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tomo Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.66%
+3.08%
-48.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
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