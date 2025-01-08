Ціна TOMMY (TOMMY)
Поточна ціна TOMMY (TOMMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.35K USD. Ціна TOMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOMMY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.47 USD
- зміна ціни TOMMY протягом дня — -8.02%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOMMY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOMMY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOMMY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOMMY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.02%
|30 днів
|$ 0
|-17.06%
|60 днів
|$ 0
|-26.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOMMY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-8.02%
+7.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tommy is the most adorable dog on sol. Tommy had a rough beginning. As a child, he lost his parents, who tragically became roadkill. Life hasn't improved much since. Desperate to survive, Tommy ventured into trading meme coins, options, and futures, but quickly discovered his efforts were unsuccessful. The only thing that could bring Tommy joy again is becoming a successful meme. Help Tommy reach his goal by joining the Tommy-Fund!
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