Сьогоднішня ціна TOMI

Поточна ціна TOMI (TOMI) сьогодні становить $ 0,0, зі зміною 23,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOMI до USD становить $ 0,0 за TOMI.

TOMI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 236 857, з циркуляційною пропозицією у 6 304 745 306 862,73T TOMI. Протягом останніх 24 годин TOMI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 6,59, тоді як історичний мінімум — $ 0,0.

У короткостроковій динаміці TOMI змінився на +0,00% за останню годину та на +18,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 58,83.

Ринкова інформація щодо TOMI (TOMI)

Ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Обсяг (за 24 год) $ 58,83$ 58,83 $ 58,83 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Циркуляційне постачання 6 304 745 306 862,73T 6 304 745 306 862,73T 6 304 745 306 862,73T Загальна пропозиція 6,304745306862731e+24 6,304745306862731e+24 6,304745306862731e+24

Поточна ринкова капіталізація TOMI — $ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,83. Циркуляційна пропозиція TOMI — 6 304 745 306 862,73T, зі загальною пропозицією 6.304745306862731e+24. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.