Ціна Tomb Shares (TSHARE)
Поточна ціна Tomb Shares (TSHARE) сьогодні становить 24.36 USD з ринковою капіталізацією $ 952.75K USD. Ціна TSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tomb Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD
- зміна ціни Tomb Shares протягом дня — -1.97%
- циркуляційна пропозиція – 39.13K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tomb Shares до USD становила $ -0.49067301883054.
За останні 30 днів зміна ціни Tomb Shares до USD становила $ -9.1875883680.
За останні 60 днів зміна ціни Tomb Shares до USD становила $ +7.1283206400.
За останні 90 днів зміна ціни Tomb Shares до USD становила $ +0.832608646204243.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.49067301883054
|-1.97%
|30 днів
|$ -9.1875883680
|-37.71%
|60 днів
|$ +7.1283206400
|+29.26%
|90 днів
|$ +0.832608646204243
|+3.54%
Останній аналіз цін Tomb Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
-1.97%
-2.80%
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