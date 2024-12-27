Сьогоднішня ціна Tomb Shares (TSHARE)

Поточна ціна Tomb Shares (TSHARE) сьогодні становить 24.36 USD з ринковою капіталізацією $ 952.75K USD. Ціна TSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tomb Shares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD

- зміна ціни Tomb Shares протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 39.13K USD

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