Ціна Tomb (TOMB)
Поточна ціна Tomb (TOMB) сьогодні становить 0.00671606 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна TOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tomb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.23K USD
- зміна ціни Tomb протягом дня — -1.97%
- циркуляційна пропозиція – 309.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tomb до USD становила $ -0.000135039444009838.
За останні 30 днів зміна ціни Tomb до USD становила $ -0.0019565185.
За останні 60 днів зміна ціни Tomb до USD становила $ +0.0009966303.
За останні 90 днів зміна ціни Tomb до USD становила $ -0.000533655015518809.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000135039444009838
|-1.97%
|30 днів
|$ -0.0019565185
|-29.13%
|60 днів
|$ +0.0009966303
|+14.84%
|90 днів
|$ -0.000533655015518809
|-7.36%
Останній аналіз цін Tomb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-1.97%
-6.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.
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