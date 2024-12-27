Сьогоднішня ціна Tomb (TOMB)

Поточна ціна Tomb (TOMB) сьогодні становить 0.00671606 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна TOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tomb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.23K USD

- зміна ціни Tomb протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 309.17M USD

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