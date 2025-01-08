Ціна TOLYS CAT (OPPIE)
Поточна ціна TOLYS CAT (OPPIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.93K USD. Ціна OPPIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOLYS CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.16K USD
- зміна ціни TOLYS CAT протягом дня — -6.39%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOLYS CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOLYS CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOLYS CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOLYS CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.39%
|30 днів
|$ 0
|-74.25%
|60 днів
|$ 0
|-53.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOLYS CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.14%
-6.39%
-20.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Meme Coin With a Mission! TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet! TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address.
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