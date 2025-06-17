Ціна Toli The Trencher (TOLI)
Поточна ціна Toli The Trencher (TOLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 253,49K USD. Ціна TOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Toli The Trencher:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Toli The Trencher протягом дня — -32,44%
- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Toli The Trencher до USD становила $ -0,000121539061033326.
За останні 30 днів зміна ціни Toli The Trencher до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Toli The Trencher до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Toli The Trencher до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000121539061033326
|-32,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Toli The Trencher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,81%
-32,44%
--
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