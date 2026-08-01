Сьогоднішня ціна Tokyo Games Token

Поточна ціна Tokyo Games Token (TGT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TGT до USD становить $ 0 за TGT.

Tokyo Games Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27,078, з циркуляційною пропозицією у 147.50M TGT. Протягом останніх 24 годин TGT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.15017, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TGT змінився на -- за останню годину та на -24.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 49.72.

Ринкова інформація щодо Tokyo Games Token (TGT)

Ринкова капіталізація $ 27.08K$ 27.08K $ 27.08K Обсяг (за 24 год) $ 49.72$ 49.72 $ 49.72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 183.58K$ 183.58K $ 183.58K Циркуляційне постачання 147.50M 147.50M 147.50M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Tokyo Games Token — $ 27.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 49.72. Циркуляційна пропозиція TGT — 147.50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 183.58K.