Сьогоднішня ціна Tokyo AU (TOKAU)

Поточна ціна Tokyo AU (TOKAU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOKAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tokyo AU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.99 USD

- зміна ціни Tokyo AU протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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