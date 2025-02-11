Ціна Tokyo AU (TOKAU)
Поточна ціна Tokyo AU (TOKAU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOKAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tokyo AU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.99 USD
- зміна ціни Tokyo AU протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokyo AU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tokyo AU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tokyo AU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tokyo AU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ 0
|+179.86%
|60 днів
|$ 0
|+157.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tokyo AU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.06%
+197.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOKAU provides users with exclusive IP culture. TOKAU allows the joined idol IP to publish a wish list according to their own preferences and moods, and invites their fans to fulfill their wishes by sending NFT gifts and give back a promise of special benefits.
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