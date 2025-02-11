Ціна TOKUDA (TKD)
Поточна ціна TOKUDA (TKD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TKD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOKUDA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.85 USD
- зміна ціни TOKUDA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOKUDA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOKUDA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOKUDA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOKUDA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-25.13%
|60 днів
|$ 0
|-95.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOKUDA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I've emerged with a bold new persona, confidently challenging all obstacles to claim the throne! Tokuda is the Legend. Right? Aren't we tired of the dog and cat dominance on the meme coin charts? It's time to push boundaries and rise to dominance - Welcome Tokuda, the new icon of innovation and power! Tokuda isn't just a meme coin, but a symbol of resilience and latent strength. Join the adventure, share this message, and journey with Tokuda on the path to glory! With creativity and community power, we can overcome any challenge and elevate Tokuda to the top!
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