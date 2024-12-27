Ціна TOKPIE (TKP)
Поточна ціна TOKPIE (TKP) сьогодні становить 0.732495 USD з ринковою капіталізацією $ 58.25M USD. Ціна TKP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOKPIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.38K USD
- зміна ціни TOKPIE протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 79.29M USD
Отримуйте оновлення цін TKP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TKP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOKPIE до USD становила $ -0.001100948472899.
За останні 30 днів зміна ціни TOKPIE до USD становила $ -0.0301761570.
За останні 60 днів зміна ціни TOKPIE до USD становила $ +0.2423856719.
За останні 90 днів зміна ціни TOKPIE до USD становила $ +0.1489323875305314.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001100948472899
|-0.15%
|30 днів
|$ -0.0301761570
|-4.11%
|60 днів
|$ +0.2423856719
|+33.09%
|90 днів
|$ +0.1489323875305314
|+25.52%
Останній аналіз цін TOKPIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
-0.15%
+2.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TKP до AUD
A$1.171992
|1 TKP до GBP
￡0.57867105
|1 TKP до EUR
€0.69587025
|1 TKP до USD
$0.732495
|1 TKP до MYR
RM3.27425265
|1 TKP до TRY
₺25.7984739
|1 TKP до JPY
¥115.587711
|1 TKP до RUB
₽75.2272365
|1 TKP до INR
₹62.60634765
|1 TKP до IDR
Rp11,814.43382985
|1 TKP до PHP
₱42.4407603
|1 TKP до EGP
￡E.37.2546957
|1 TKP до BRL
R$4.53414405
|1 TKP до CAD
C$1.0547928
|1 TKP до BDT
৳87.55512735
|1 TKP до NGN
₦1,133.8876101
|1 TKP до UAH
₴30.7354902
|1 TKP до VES
Bs37.357245
|1 TKP до PKR
Rs203.91928305
|1 TKP до KZT
₸383.5050822
|1 TKP до THB
฿24.95610465
|1 TKP до TWD
NT$24.0551358
|1 TKP до CHF
Fr0.6592455
|1 TKP до HKD
HK$5.6841612
|1 TKP до MAD
.د.م7.39087455