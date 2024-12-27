Сьогоднішня ціна TOKPIE (TKP)

Поточна ціна TOKPIE (TKP) сьогодні становить 0.732495 USD з ринковою капіталізацією $ 58.25M USD. Ціна TKP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOKPIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.38K USD

- зміна ціни TOKPIE протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 79.29M USD

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