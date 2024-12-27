Ціна Tokoin (TOKO)
Поточна ціна Tokoin (TOKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна TOKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tokoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.67K USD
- зміна ціни Tokoin протягом дня — -1.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.87B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tokoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tokoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tokoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.18%
|30 днів
|$ 0
|-17.00%
|60 днів
|$ 0
|+24.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tokoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-1.18%
-0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community
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