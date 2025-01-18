Ціна Tokito (TOKITO)
Поточна ціна Tokito (TOKITO) сьогодні становить 0.00472276 USD з ринковою капіталізацією $ 3.02M USD. Ціна TOKITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tokito:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 886.51K USD
- зміна ціни Tokito протягом дня — -6.63%
- циркуляційна пропозиція – 639.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokito до USD становила $ -0.000335701068626968.
За останні 30 днів зміна ціни Tokito до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tokito до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tokito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000335701068626968
|-6.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tokito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.33%
-6.63%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.
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