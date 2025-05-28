Сьогоднішня ціна TOKERO (TOKERO)

Поточна ціна TOKERO (TOKERO) сьогодні становить 0,242466 USD з ринковою капіталізацією $ 18,20M USD. Ціна TOKERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOKERO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TOKERO протягом дня — +2,89%

- циркуляційна пропозиція – 75,00M USD

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