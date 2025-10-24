Інформація щодо ціни Tokeo (TOKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,012604 $ 0,012604 $ 0,012604 Мін. за 24 год $ 0,01354257 $ 0,01354257 $ 0,01354257 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,012604$ 0,012604 $ 0,012604 Макс. за 24 год $ 0,01354257$ 0,01354257 $ 0,01354257 Рекордний максимум $ 0,081304$ 0,081304 $ 0,081304 Найнижча ціна $ 0,00745933$ 0,00745933 $ 0,00745933 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) -4,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,01%

Актуальна ціна Tokeo (TOKE) становить $0,01284612. За останні 24 години TOKE торгувався між мінімумом у $ 0,012604 і максимумом у $ 0,01354257, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOKE становить $ 0,081304, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00745933.

Що стосується короткострокових результатів, то TOKE змінився на -0,12% за останню годину, -4,60% за 24 години та на -7,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tokeo (TOKE)

Ринкова капіталізація $ 682,95K$ 682,95K $ 682,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Циркуляційне постачання 53,23M 53,23M 53,23M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tokeo — $ 682,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOKE — 53,23M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,28M.