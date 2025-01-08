Сьогоднішня ціна Tokenwrap (WRAP)

Поточна ціна Tokenwrap (WRAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.24K USD. Ціна WRAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tokenwrap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.75 USD

- зміна ціни Tokenwrap протягом дня — -8.53%

- циркуляційна пропозиція – 98.99M USD

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