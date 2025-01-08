Ціна Tokenwrap (WRAP)
Поточна ціна Tokenwrap (WRAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.24K USD. Ціна WRAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tokenwrap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.75 USD
- зміна ціни Tokenwrap протягом дня — -8.53%
- циркуляційна пропозиція – 98.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokenwrap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tokenwrap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tokenwrap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tokenwrap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.53%
|30 днів
|$ 0
|-39.62%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tokenwrap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-8.53%
+2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tokenwrap is a cutting-edge decentralized platform designed to revolutionize cross-chain token transfers. It empowers users to wrap and unwrap tokens seamlessly across diverse blockchain ecosystems, enhancing liquidity, accessibility, and interoperability. At present, the platform is focused on helping Ethereum-based projects migrate efficiently and smoothly to the Solana blockchain, fostering greater cross-chain integration.
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