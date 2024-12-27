Ціна TokenSight (TKST)
Поточна ціна TokenSight (TKST) сьогодні становить 0.02876587 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна TKST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TokenSight:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.75 USD
- зміна ціни TokenSight протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 46.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TokenSight до USD становила $ +0.00044233.
За останні 30 днів зміна ціни TokenSight до USD становила $ -0.0053347168.
За останні 60 днів зміна ціни TokenSight до USD становила $ +0.0003202590.
За останні 90 днів зміна ціни TokenSight до USD становила $ -0.00824565660140556.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00044233
|+1.56%
|30 днів
|$ -0.0053347168
|-18.54%
|60 днів
|$ +0.0003202590
|+1.11%
|90 днів
|$ -0.00824565660140556
|-22.27%
Останній аналіз цін TokenSight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
+1.56%
-1.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security.
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