Інформація щодо ціни TokenOS AI (TOS) (USD)

Мін. за 24 год $ 0,00011685 Макс. за 24 год $ 0,00015621 Рекордний максимум $ 0,00024596 Найнижча ціна $ 0,00008114 Зміна ціни (за 1 год) +10,57% Зміна ціни (1 дн.) +30,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,86%

Актуальна ціна TokenOS AI (TOS) становить $0,00015437. За останні 24 години TOS торгувався між мінімумом у $ 0,00011685 і максимумом у $ 0,00015621, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOS становить $ 0,00024596, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008114.

Що стосується короткострокових результатів, то TOS змінився на +10,57% за останню годину, +30,17% за 24 години та на +19,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TokenOS AI (TOS)

Ринкова капіталізація $ 154,33K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 154,33K Циркуляційне постачання 999,83M Загальна пропозиція 999 830 095,636518

Поточна ринкова капіталізація TokenOS AI — $ 154,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOS — 999,83M, зі загальною пропозицією 999830095.636518. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 154,33K.