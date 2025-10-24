Актуальна ціна Tokenize Xchange сьогодні становить 2,13 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TKX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TKX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tokenize Xchange сьогодні становить 2,13 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TKX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TKX на MEXC вже зараз.

$2,12
$2,12$2,12
+1,40%1D
Графік ціни Tokenize Xchange (TKX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:31:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tokenize Xchange (TKX) (USD)

Актуальна ціна Tokenize Xchange (TKX) становить $2,13. За останні 24 години TKX торгувався між мінімумом у $ 2,07 і максимумом у $ 2,14, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TKX становить $ 50,43, тоді як його історичний мінімум — $ 0,111255.

Що стосується короткострокових результатів, то TKX змінився на -0,13% за останню годину, +1,47% за 24 години та на +0,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tokenize Xchange (TKX)

Поточна ринкова капіталізація Tokenize Xchange — $ 169,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TKX — 80,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 212,50M.

Історія ціни Tokenize Xchange (TKX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokenize Xchange до USD становила $ +0,03077195.
За останні 30 днів зміна ціни Tokenize Xchange до USD становила $ -1,2043015740.
За останні 60 днів зміна ціни Tokenize Xchange до USD становила $ -1,2365495610.
За останні 90 днів зміна ціни Tokenize Xchange до USD становила $ -7,140759902269534.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,03077195+1,47%
30 днів$ -1,2043015740-56,53%
60 днів$ -1,2365495610-58,05%
90 днів$ -7,140759902269534-77,02%

Що таке Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tokenize Xchange (TKX)

Прогноз ціни Tokenize Xchange (USD)

Скільки коштуватиме Tokenize Xchange (TKX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tokenize Xchange (TKX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tokenize Xchange.

Перегляньте прогноз ціни Tokenize Xchange вже зараз!

TKX до місцевих валют

Токеноміка Tokenize Xchange (TKX)

Розуміння токеноміки Tokenize Xchange (TKX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TKX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Tokenize Xchange (TKX)

Скільки сьогодні коштує Tokenize Xchange (TKX)?
Актуальна ціна TKX у USD становить 2,13 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TKX до USD?
Поточна ціна TKX до USD — $ 2,13. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tokenize Xchange?
Ринкова капіталізація TKX — $ 169,99M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TKX?
Циркуляційна пропозиція TKX — 80,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TKX?
TKX досяг історичної максимальної ціни у 50,43 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TKX?
Історична мінімальна ціна TKX становила 0,111255 USD.
Який обсяг торгівлі TKX?
Актуальний обсяг торгівлі TKX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TKX цього року?
TKX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TKX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:31:36 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

