Інформація щодо ціни Tokenize Xchange (TKX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 2,07 $ 2,07 $ 2,07 Мін. за 24 год $ 2,14 $ 2,14 $ 2,14 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 2,07$ 2,07 $ 2,07 Макс. за 24 год $ 2,14$ 2,14 $ 2,14 Рекордний максимум $ 50,43$ 50,43 $ 50,43 Найнижча ціна $ 0,111255$ 0,111255 $ 0,111255 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +1,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,82%

Актуальна ціна Tokenize Xchange (TKX) становить $2,13. За останні 24 години TKX торгувався між мінімумом у $ 2,07 і максимумом у $ 2,14, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TKX становить $ 50,43, тоді як його історичний мінімум — $ 0,111255.

Що стосується короткострокових результатів, то TKX змінився на -0,13% за останню годину, +1,47% за 24 години та на +0,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tokenize Xchange (TKX)

Ринкова капіталізація $ 169,99M$ 169,99M $ 169,99M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 212,50M$ 212,50M $ 212,50M Циркуляційне постачання 80,00M 80,00M 80,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tokenize Xchange — $ 169,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TKX — 80,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 212,50M.