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Поточна ціна Tokenised GBP сьогодні становить 1,35 USD. Ринкова капіталізація TGBP становить 27 770 928 USD. Відстежуйте оновлення цін TGBP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Tokenised GBP сьогодні становить 1,35 USD. Ринкова капіталізація TGBP становить 27 770 928 USD. Відстежуйте оновлення цін TGBP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TGBP

Інформація про ціну TGBP

Що таке TGBP

Офіційний вебсайт TGBP

Токеноміка TGBP

Прогноз ціни TGBP

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Ціна Tokenised GBP (TGBP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TGBP до USD:

$1,35
$1,35$1,35
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Tokenised GBP (TGBP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:33:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Tokenised GBP

Поточна ціна Tokenised GBP (TGBP) сьогодні становить $ 1,35, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TGBP до USD становить $ 1,35 за TGBP.

Tokenised GBP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 770 928, з циркуляційною пропозицією у 20,59M TGBP. Протягом останніх 24 годин TGBP торгувався між $ 1,35 (мінімум) та $ 1,35 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,86, тоді як історичний мінімум — $ 1,3.

У короткостроковій динаміці TGBP змінився на -0,04% за останню годину та на +0,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 62,69K.

Ринкова інформація щодо Tokenised GBP (TGBP)

$ 27,77M
$ 27,77M$ 27,77M

$ 62,69K
$ 62,69K$ 62,69K

$ 27,77M
$ 27,77M$ 27,77M

20,59M
20,59M 20,59M

20 591 639,35
20 591 639,35 20 591 639,35

Поточна ринкова капіталізація Tokenised GBP — $ 27,77M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,69K. Циркуляційна пропозиція TGBP — 20,59M, зі загальною пропозицією 20591639.35. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,77M.

Історія ціни Tokenised GBP у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,35
$ 1,35$ 1,35
Мін. за 24 год
$ 1,35
$ 1,35$ 1,35
Макс. за 24 год

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,86
$ 1,86$ 1,86

$ 1,3
$ 1,3$ 1,3

-0,04%

-0,03%

+0,37%

+0,37%

Історія ціни Tokenised GBP (TGBP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokenised GBP до USD становила $ -0,000492867854207768.
За останні 30 днів зміна ціни Tokenised GBP до USD становила $ +0,0083058750.
За останні 60 днів зміна ціни Tokenised GBP до USD становила $ +0,0099276300.
За останні 90 днів зміна ціни Tokenised GBP до USD становила $ +0,0013766681295547.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000492867854207768-0,03%
30 днів$ +0,0083058750+0,62%
60 днів$ +0,0099276300+0,74%
90 днів$ +0,0013766681295547+0,00%

Прогноз ціни Tokenised GBP

Прогноз ціни Tokenised GBP (TGBP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TGBP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Tokenised GBP (TGBP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Tokenised GBP потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Tokenised GBP у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TGBP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Tokenised GBP.

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Ресурс Tokenised GBP (TGBP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Про Tokenised GBP

Яка зараз ціна Tokenised GBP?

Tokenised GBP торгують за ₴59.4910996457040000, зміна ціни за останні 24 години становить -0.03%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Tokenised GBP становить ₴81.9655150674144000, тоді як ATL — ₴57.287725584752000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка TGBP сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴1223794848.07531206912000, що розміщує актив на #669 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Tokenised GBP?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до TGBP.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 20591639.35 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Tokenised GBP?

Tokenised GBP належить до класифікації Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію TGBP?

Робота в мережі -- дозволяє TGBP використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Tokenised GBP

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:33:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Tokenised GBP (TGBP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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