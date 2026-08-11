Сьогоднішня ціна Tokenised GBP

Поточна ціна Tokenised GBP (TGBP) сьогодні становить $ 1,35, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TGBP до USD становить $ 1,35 за TGBP.

Tokenised GBP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 770 928, з циркуляційною пропозицією у 20,59M TGBP. Протягом останніх 24 годин TGBP торгувався між $ 1,35 (мінімум) та $ 1,35 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,86, тоді як історичний мінімум — $ 1,3.

У короткостроковій динаміці TGBP змінився на -0,04% за останню годину та на +0,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 62,69K.

Ринкова інформація щодо Tokenised GBP (TGBP)

Ринкова капіталізація $ 27,77M$ 27,77M $ 27,77M Обсяг (за 24 год) $ 62,69K$ 62,69K $ 62,69K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,77M$ 27,77M $ 27,77M Циркуляційне постачання 20,59M 20,59M 20,59M Загальна пропозиція 20 591 639,35 20 591 639,35 20 591 639,35

Поточна ринкова капіталізація Tokenised GBP — $ 27,77M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,69K. Циркуляційна пропозиція TGBP — 20,59M, зі загальною пропозицією 20591639.35. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,77M.