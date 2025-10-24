Інформація щодо ціни TokenClub (TCT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00032743 $ 0,00032743 $ 0,00032743 Мін. за 24 год $ 0,00032814 $ 0,00032814 $ 0,00032814 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00032743$ 0,00032743 $ 0,00032743 Макс. за 24 год $ 0,00032814$ 0,00032814 $ 0,00032814 Рекордний максимум $ 0,110162$ 0,110162 $ 0,110162 Найнижча ціна $ 0,00023584$ 0,00023584 $ 0,00023584 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) +0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,25%

Актуальна ціна TokenClub (TCT) становить $0,00032786. За останні 24 години TCT торгувався між мінімумом у $ 0,00032743 і максимумом у $ 0,00032814, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TCT становить $ 0,110162, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00023584.

Що стосується короткострокових результатів, то TCT змінився на +0,03% за останню годину, +0,11% за 24 години та на +2,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TokenClub (TCT)

Ринкова капіталізація $ 189,71K$ 189,71K $ 189,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 327,76K$ 327,76K $ 327,76K Циркуляційне постачання 578,82M 578,82M 578,82M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TokenClub — $ 189,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TCT — 578,82M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 327,76K.