Ціна Token7007 (7007)
Поточна ціна Token7007 (7007) сьогодні становить 0.04253469 USD з ринковою капіталізацією $ 4.07M USD. Ціна 7007 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Token7007:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.44K USD
- зміна ціни Token7007 протягом дня — +26.76%
- циркуляційна пропозиція – 95.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Token7007 до USD становила $ +0.00897975.
За останні 30 днів зміна ціни Token7007 до USD становила $ -0.0055484971.
За останні 60 днів зміна ціни Token7007 до USD становила $ -0.0187436044.
За останні 90 днів зміна ціни Token7007 до USD становила $ -0.03642686399964878.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00897975
|+26.76%
|30 днів
|$ -0.0055484971
|-13.04%
|60 днів
|$ -0.0187436044
|-44.06%
|90 днів
|$ -0.03642686399964878
|-46.13%
Останній аналіз цін Token7007: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+26.76%
+43.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The 7007 Protocol is a pioneering initiative in the AI-generated content (AIGC) space, designed to establish a secure and transparent framework for creating, managing, and trading AI-generated assets. As one of the first projects to launch under the ƒ(A.I.)ℝ initiative, powered by the ORA Protocol, the 7007 Protocol leverages advanced verification techniques, including Optimistic Machine Learning (opML), to ensure authenticity and ownership of digital assets.
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