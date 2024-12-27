Сьогоднішня ціна Token7007 (7007)

Поточна ціна Token7007 (7007) сьогодні становить 0.04253469 USD з ринковою капіталізацією $ 4.07M USD. Ціна 7007 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Token7007:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.44K USD

- зміна ціни Token7007 протягом дня — +26.76%

- циркуляційна пропозиція – 95.28M USD

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