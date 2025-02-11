Сьогоднішня ціна Token Name Service (TKN)

Поточна ціна Token Name Service (TKN) сьогодні становить 0.01118369 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TKN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Token Name Service:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10K USD

- зміна ціни Token Name Service протягом дня — +1.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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