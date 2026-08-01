Сьогоднішня ціна Token Metrics AI

Поточна ціна Token Metrics AI (TMAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TMAI до USD становить $ 0 за TMAI.

Token Metrics AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 82.726, з циркуляційною пропозицією у 13,00B TMAI. Протягом останніх 24 годин TMAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TMAI змінився на -- за останню годину та на -%14,79 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Token Metrics AI (TMAI)

Ринкова капіталізація $ 82,73K$ 82,73K $ 82,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,73K$ 82,73K $ 82,73K Циркуляційне постачання 13,00B 13,00B 13,00B Загальна пропозиція 12.999.975.072,17442 12.999.975.072,17442 12.999.975.072,17442

Поточна ринкова капіталізація Token Metrics AI — $ 82,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TMAI — 13,00B, зі загальною пропозицією 12999975072.17442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,73K.