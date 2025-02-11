Сьогоднішня ціна Token Engineering Commons (TEC)

Поточна ціна Token Engineering Commons (TEC) сьогодні становить 0.222111 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Token Engineering Commons:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.67 USD

- зміна ціни Token Engineering Commons протягом дня — +2.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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