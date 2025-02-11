Ціна Token Engineering Commons (TEC)
Поточна ціна Token Engineering Commons (TEC) сьогодні становить 0.222111 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Token Engineering Commons:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.67 USD
- зміна ціни Token Engineering Commons протягом дня — +2.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ +0.00466884.
За останні 30 днів зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ +0.1079194037.
За останні 60 днів зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ -0.0968695369.
За останні 90 днів зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ -0.02537216009122026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00466884
|+2.15%
|30 днів
|$ +0.1079194037
|+48.59%
|60 днів
|$ -0.0968695369
|-43.61%
|90 днів
|$ -0.02537216009122026
|-10.25%
Останній аналіз цін Token Engineering Commons: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+2.15%
+7.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Token Engineering Commons will enable the creation of ethical, safe, resilient and diverse economic systems to benefit societies around the world. Through funding research, development and education proposals, we want to advance token engineering as an emerging discipline.
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