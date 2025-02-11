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Ціна Token Engineering Commons (TEC)

USD

Графік ціни Token Engineering Commons (TEC) в реальному часі

$0.222111
$0.222111$0.222111
+2.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Token Engineering Commons (TEC)

Поточна ціна Token Engineering Commons (TEC) сьогодні становить 0.222111 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Token Engineering Commons:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.67 USD
- зміна ціни Token Engineering Commons протягом дня — +2.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Token Engineering Commons (TEC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ +0.00466884.
За останні 30 днів зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ +0.1079194037.
За останні 60 днів зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ -0.0968695369.
За останні 90 днів зміна ціни Token Engineering Commons до USD становила $ -0.02537216009122026.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00466884+2.15%
30 днів$ +0.1079194037+48.59%
60 днів$ -0.0968695369-43.61%
90 днів$ -0.02537216009122026-10.25%

Аналіз цін Token Engineering Commons (TEC)

Останній аналіз цін Token Engineering Commons: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.215416
$ 0.215416$ 0.215416

$ 0.224295
$ 0.224295$ 0.224295

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

+0.20%

+2.15%

+7.84%

Ринкова інформація Token Engineering Commons (TEC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

0.00
0.00 0.00

Що таке Token Engineering Commons ( TEC)

The Token Engineering Commons will enable the creation of ethical, safe, resilient and diverse economic systems to benefit societies around the world. Through funding research, development and education proposals, we want to advance token engineering as an emerging discipline.

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Ресурс Token Engineering Commons (TEC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

TEC до місцевих валют

1 TEC до AUD
A$0.35315649
1 TEC до GBP
0.1776888
1 TEC до EUR
0.21322656
1 TEC до USD
$0.222111
1 TEC до MYR
RM0.99061506
1 TEC до TRY
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1 TEC до JPY
¥33.83194752
1 TEC до RUB
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1 TEC до INR
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1 TEC до IDR
Rp3,641.16335184
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1 TEC до EGP
￡E.11.20549995
1 TEC до BRL
R$1.2882438
1 TEC до CAD
C$0.31761873
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1 TEC до NGN
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Rs61.97119011
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1 TEC до THB
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NT$7.29190413
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Fr0.20212101
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HK$1.73024469
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