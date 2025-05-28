Ціна Token 7007 (7007)
Поточна ціна Token 7007 (7007) сьогодні становить 0,01754998 USD з ринковою капіталізацією $ 1,70M USD. Ціна 7007 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Token 7007:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Token 7007 протягом дня — +0,64%
- циркуляційна пропозиція – 97,30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Token 7007 до USD становила $ +0,00011111.
За останні 30 днів зміна ціни Token 7007 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Token 7007 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Token 7007 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00011111
|+0,64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Token 7007: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,25%
+0,64%
-4,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.
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