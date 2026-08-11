Сьогоднішня ціна Tokamak Network

Поточна ціна Tokamak Network (TON) сьогодні становить $ 0,290657, зі зміною 5,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TON до USD становить $ 0,290657 за TON.

Tokamak Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 739 374, з циркуляційною пропозицією у 64,57M TON. Протягом останніх 24 годин TON торгувався між $ 0,290254 (мінімум) та $ 0,30876 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 30,51, тоді як історичний мінімум — $ 0,290196.

У короткостроковій динаміці TON змінився на -2,86% за останню годину та на -8,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 307,37K.

Ринкова інформація щодо Tokamak Network (TON)

Ринкова капіталізація $ 18,74M$ 18,74M $ 18,74M Обсяг (за 24 год) $ 307,37K$ 307,37K $ 307,37K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,77M$ 30,77M $ 30,77M Циркуляційне постачання 64,57M 64,57M 64,57M Загальна пропозиція 106 016 636,345132 106 016 636,345132 106 016 636,345132

Поточна ринкова капіталізація Tokamak Network — $ 18,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 307,37K. Циркуляційна пропозиція TON — 64,57M, зі загальною пропозицією 106016636.345132. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,77M.