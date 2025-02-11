Ціна Tokai (TOK)
Поточна ціна Tokai (TOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tokai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Tokai протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tokai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tokai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tokai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|-49.81%
|60 днів
|$ 0
|-74.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tokai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.78%
-0.01%
-9.13%
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