Сьогоднішня ціна Tokabu

Поточна ціна Tokabu (TOKABU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOKABU до USD становить $ 0 за TOKABU.

Tokabu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 568,87, з циркуляційною пропозицією у 420 000,00T TOKABU. Протягом останніх 24 годин TOKABU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TOKABU змінився на -- за останню годину та на +0,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Tokabu (TOKABU)

Ринкова капіталізація $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Циркуляційне постачання 420 000,00T 420 000,00T 420 000,00T Загальна пропозиція 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

Поточна ринкова капіталізація Tokabu — $ 9,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOKABU — 420 000,00T, зі загальною пропозицією 4.2e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,57K.