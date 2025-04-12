Ціна Toilet Dust (TOILET)
Поточна ціна Toilet Dust (TOILET) сьогодні становить 0.00003745 USD з ринковою капіталізацією $ 374.69K USD. Ціна TOILET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Toilet Dust:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Toilet Dust протягом дня — +2.70%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Toilet Dust до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Toilet Dust до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Toilet Dust до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Toilet Dust до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Toilet Dust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.89%
+2.70%
-18.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain. The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved. In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
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