Ціна TOGE (TOGE)
Поточна ціна TOGE (TOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.92K USD. Ціна TOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.12 USD
- зміна ціни TOGE протягом дня — +1.22%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.22%
|30 днів
|$ 0
|-41.89%
|60 днів
|$ 0
|-60.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+1.22%
-19.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by the legendary DOGE, TOGE is the DOGE of TON blockchain. TOGE is 100% community driven meme project with zero tax on transactions, aiming for becoming the most popular meme project in TON blockchain and bringing more awareness, investors and volume into this chain.
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