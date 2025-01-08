Сьогоднішня ціна TOGE (TOGE)

Поточна ціна TOGE (TOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.92K USD. Ціна TOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.12 USD

- зміна ціни TOGE протягом дня — +1.22%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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