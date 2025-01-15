Ціна TOGA (TOGA)
Поточна ціна TOGA (TOGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 147.31K USD. Ціна TOGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOGA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.13K USD
- зміна ціни TOGA протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOGA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOGA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOGA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOGA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.26%
|30 днів
|$ 0
|-42.47%
|60 днів
|$ 0
|-95.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOGA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.96%
-0.26%
-22.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA
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