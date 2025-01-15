Сьогоднішня ціна TOGA (TOGA)

Поточна ціна TOGA (TOGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 147.31K USD. Ціна TOGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOGA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.13K USD

- зміна ціни TOGA протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD

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