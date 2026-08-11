Сьогоднішня ціна TOESCOIN

Поточна ціна TOESCOIN (TOES) сьогодні становить $ 0,00536954, зі зміною 4,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOES до USD становить $ 0,00536954 за TOES.

TOESCOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 364 519, з циркуляційною пропозицією у 999,94M TOES. Протягом останніх 24 годин TOES торгувався між $ 0,00519611 (мінімум) та $ 0,00572168 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01761325, тоді як історичний мінімум — $ 0,00120445.

У короткостроковій динаміці TOES змінився на +1,76% за останню годину та на -14,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 540,64K.

Ринкова інформація щодо TOESCOIN (TOES)

Ринкова капіталізація $ 5,36M$ 5,36M $ 5,36M Обсяг (за 24 год) $ 540,64K$ 540,64K $ 540,64K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,36M$ 5,36M $ 5,36M Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 944 674,687665 999 944 674,687665 999 944 674,687665

Поточна ринкова капіталізація TOESCOIN — $ 5,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 540,64K. Циркуляційна пропозиція TOES — 999,94M, зі загальною пропозицією 999944674.687665. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,36M.