Токеноміка ToDing Protocol (TODING) Дізнайтеся ключову інформацію про ToDing Protocol (TODING), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ToDing Protocol (TODING) The original dual liquidity pool token ToDing, launched on the 18th of July 2024, was the first token to have a dual liquidity pool. A 1.7% tax will be implemented on each transaction, and it will be channelled to a secondary liquidity pool which we named it the “Support Pool”. The Support Pool will continuously grow without experiencing any decrease. Since there are 2 liquidity pools, investors have the option to liquidate from either through PancakeSwap or the Support Pool. Investors have arbitrage opportunities and can choose to withdraw from whichever that benefits them more. Офіційний вебсайт: https://toding.io/ Whitepaper: https://toding.io/ToDingWhitepaper.pdf Купити TODING зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ToDing Protocol (TODING) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ToDing Protocol (TODING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 97,44M $ 97,44M $ 97,44M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 144,18K $ 144,18K $ 144,18K Історичний максимум: $ 0,00892236 $ 0,00892236 $ 0,00892236 Історичний мінімум: $ 0,00117381 $ 0,00117381 $ 0,00117381 Поточна ціна: $ 0,00147963 $ 0,00147963 $ 0,00147963 Дізнайтеся більше про ціну ToDing Protocol (TODING)

Токеноміка ToDing Protocol (TODING): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ToDing Protocol (TODING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TODING, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TODING, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TODING, досліджуйте ціну токена TODING в реальному часі!

Прогноз ціни TODING Хочете знати, куди рухається TODING? Наша сторінка прогнозу ціни TODING поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TODING зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!